Cуд в США обязал Google выплатить $314 млн

Суд в США обязал компанию Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных пользователей Android без их ведома.

Как пишет Bloomberg, коллективный иск подали жители Калифорнии ещё в 2019 году. Они заявили, что подразделение Alphabet Inc. программировало телефоны на передачу данных на серверы Google.

Отмечается, что информацию оно использовало «для продвижения своих корпоративных интересов», в том числе для создания таргетированной рекламы и расширения картографических возможностей.

«Компания Google категорически не согласна с вердиктом и намерена подать апелляцию, утверждая, что передача данных необходима для работы устройств Android и что пользователи соглашаются на неё посредством соглашений об условиях использования и настроек устройства», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что долг Google LLC в России вырос до 27,2 млрд рублей.

Также поступала информация о том, что в сеть попали 16 млрд паролей от аккаунтов Apple и Google. Позже в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий заявили, что данное сообщение не соответствует действительности.