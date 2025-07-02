Крымские археологи нашли древнее зернохранилище

Археологи нашли в крымской Феодосии древние зернохранилища с пифосными ямами верхней террасы, разрушенные землетрясениями.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети команды.

Отмечается, что зернохранилище нашли при раскопках древнегреческих городищ и некрополей Европейского Боспора.

«То, что ранее воспринималось как хранилищами с пифосами, оказалось зернохранилищем», — говорится в сообщении.

Находка сильно пострадала от землетрясения: каменные горловины деформированы, а крышки провалились внутрь ям.

Тем не менее, археологи обнаружили крупные фрагменты керамики, раздавленной во время сейсмической катастрофы, и теперь готовятся к исследованию.