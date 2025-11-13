Могут ли другие животные мурлыкать, как кошки?

Люди любят кошек, и мурлыканье — одна из главных причин, почему мы без ума от них. Хозяева домашних кошек всегда могут понять, что их любимец счастлив, по низкому, вибрирующему звуку. Но могут ли какие-либо другие животные мурлыкать? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Для начала вообще стоит разобраться, из чего состоит феномен мурлыканья. Первый из его важных компонентов — контекст. Все знают, что кошки мурчат, когда они довольны, но это поведение также может быть реакцией на стресс или боль. Например, мамы-кошки начинают мурлыкать вскоре после рождения, а котятам мурчание помогает найти маму.

Другой компонент — физический механизм. Ученые по-прежнему не до конца понимают, как именно кошки издают этот звук, но он точно как-то задействует вибрацию гортани. Причем в отличие от других животных вокализаций, происходящих только на выдохе, кошки могут мурлыкать и на вдохе, и на выдохе, не останавливаясь.

Продолжительность мурлыканья делает кошек уникальными в этом смысле. Ведь домашние кошки — не единственный вид, способный мурчать. Дикие кошки, такие как гепарды, пумы, сервалы и рыси, тоже могут мурлыкать.

Некоторые специалисты считают, что, вместо разделения кошек на «больших» и «маленьких», их лучше разделять на «мурчащих» и «рычащих». Так, львы, тигры, ягуары и леопарды не могут мурлыкать, но отлично рычат; вероятно, благодаря анатомии особой структуры в их глотке, известной как гиоид или подъязычная кость.

За пределами семейства кошачьих продолжительные мурчащие вокализации очень редки. Единственный вид, который также может мурлыкать на вдохе и выдохе — генеты, дальние родственники кошек. Внешне они похожи на помесь кошки и мангуста, с длинными, острыми носами и стройными телами. Науке известны как минимум два вида генетов, способных мурлыкать.

«Настоящее» мурлыканье — привилегия кошек и генетов. Но если чуть расширить это определение, чтобы оно не фокусировалось именно на продолжительной вибрации при вдохе и выдохе, то в царстве животных можно найти много видов, издающих похожие звуки в схожем контексте. Те же еноты — они любят «мурчать», когда довольны или расслаблены, но используют для этого совсем другой механизм.

Да и многие другие млекопитающие издают вибрирующие звуки, чтобы выразить ощущение комфорта. Некоторые хозяева домашних кроликов рассказывают, что их питомцы в расслабленной остановке быстро стучат зубами, что создает вокализацию, похожую на мурчание. Летучие мыши «мурлыкают», когда их держит человек, которому они доверяют, а мамы и детеныши серых белок мурчат, когда находятся вместе.

Некоторые животные, обладающие этой способностью, вообще не принадлежат к млекопитающим. Пауки-волки в ходе брачного ритуала бьют друг о друга специализированные части тела, что создает вибрирующий звук — примерно так же, как стрекочут кузнечики.