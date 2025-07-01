VK заплатит до 5 млн рублей за уязвимости в мессенджере Max

Мессенджер Max, принадлежащий VK, включен в программу по поиску уязвимостей Bug Bounty. Теперь специалисты по кибербезопасности могут получить вознаграждение за найденные слабые места в системе — сумма может достигать пяти миллионов рублей.

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Участвовать в программе могут как профессиональные исследователи, так и энтузиасты. VK не ограничивает сферу поиска: проверять можно мобильное приложение, веб-версию и десктопный клиент Max. Размер выплаты будет зависеть от серьезности найденной проблемы, при этом особое внимание компания уделяет вопросам безопасности и сохранности пользовательских данных.

Ранее в пресс-службе сервиса сообщили, что Max преодолел важный рубеж — количество зарегистрированных пользователей на мобильных и десктопных устройствах достигло 1 млн. С момента запуска, пользователи Max уже отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс звонков.