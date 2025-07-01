Гунны могли быть сибиряками

Новое лингвистическое исследование показало, что гунны происходили вовсе не от тюрков, как считалось ранее, а из палео-сибирского мира. Как сообщает Medievalists, открытие сделала команда ученых из Кельнского и Оксфордского университетов.

Исследователи выявили, что этническое ядро гуннов, в том числе Атилла и его правящая династия, говорили на языке своих азиатских предков — хунну. Однако их язык был не тюркским, а принадлежал енисейской семье — ветви палео-сибирских языков. Они звучали по всей Сибири, пока не были вытеснены собственными языками уральских, тюркских и тунгусских народов. Примечательно, что небольшие енисейские общины все еще существуют сегодня вдоль реки Енисей в России.

Ранее считалось, что и хунну, и, соответственно, этническое ядро гуннов, общались на тюркском языке. Однако ученые обнаружили лингвистические доказательства того, что эти группы говорили на ранней форме аринского языка, который относится к енисейской группе. Он существовал еще до того, как тюркские народы мигрировали во Внутреннюю Азию, а древнетюркский язык разделился на несколько дочерних.

«Этот древний язык даже повлиял на ранние тюркские языки и пользовался определенным престижем во Внутренней Азии. Это означает, что аринский, вероятно, был родным языком правящей династии Сюнну», — отметил соавтор исследование Свенн Бонманн из Кельнского университета.

Открытие согласуется и с недавними археологическими и генетическими данными, связывающими европейских гуннов с хунну. Это позволяет предположить, что история гуннов началась вовсе не в степных землях Центральной Азии, а в древних лесах Сибири.