Microsoft нашла защиту от «почтовой бомбардировки»

Корпорация Microsoft добавила в офисные приложения Office 365 защиту от взлома с помощью «почтовой бомбардировки». На это обратило внимание издание BleepingComputer.

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«Почтовая бомбардировка» (email bombing) — вид хакерской атаки, при которой злоумышленник отправляет жертве большое количество электронных писем. Тем самым хакер намеревается отвлечь пользователя и перегрузить систему безопасности компьютера. В Microsoft заявили, что недавно включили защиту от атак подобного типа для офисных приложений пакета Office 365.

Функция работает на основе встроенного антивируса «Защитник Windows». Она умеет определять признаки «почтовой бомбардировки» и автоматически отправлять электронную корреспонденцию в папку «Спам». В компании заметили, что тем самым система обеспечивает надежную работу почтового клиента.

В Bleeping Computer заметили, что хакеры стали активно пользоваться методом «почтой бомбардировки» последние два года. С помощью специального программного обеспечения они за минуты заваливают почтовый ящик жертвы и загружают на компьютер вирусы.

Ранее корпорация Microsoft представила новую версию Windows 11 — 25H2. Представители компании обратили внимание, что оптимизировали апдейт: установочный пакет 25H2 стал весить меньше, чем 24H2.