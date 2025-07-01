В России представили новые игровые смартфоны серии Realme P3

В России представлены смартфоны серии Realme P3 с акцентом на сбалансированное соотношение производительности и цены. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Флагман серии — Realme P3 Ultra — получил чип MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель на 256 или 512 ГБ стандарта UFS 3.1. Такое «железо» позволяет смартфону набирать в бенчмарке AnTuTu более 1,45 млн баллов. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 6050 кв. мм.

Смартфон оснащен камерой с сенсором Sony IMX896 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Отмечается, что устройство поддерживает съемку видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Realme P3 Ultra оборудован 8,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и тонкими рамками. Производитель уместил в тонком корпусе аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Базовая модель Realme P3 нацелена на массовый сегмент и предлагает чип Snapdragon 6 Gen 4 5G, до 12 ГБ оперативной памяти, AMOLED-экран с яркостью до 2000 нит и частотой 120 Гц, а также камеру на 50 Мп с поддержкой ИИ-функций. Устройство поддерживает частоту 120 кадров в секунду в популярных мобильных играх и оборудовано аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.

Обе модели сертифицированы по стандартам защиты IP66/IP68/IP69.

В России смартфоны серии Realme P3 предлагаются по цене от 22,9 тыс. руб.