Полностью импортозамещеный самолет МС-21 со всеми российскими системами должен подняться в небо в августе, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный - со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14", - сказал Алиханов.

На самолете МС-21 проверили работу российского радиосвязного оборудования

Ранее к сертификационным испытаниям приступил частично импортозамещенный МС-21.

Как сообщалось, производство и поставки авиалайнера планируется начать в 2026 году.

Россия намерена поэтапно наращивать выпуск самолетов SJ-100 и МС-21 до 20 и 36 единиц в год соответственно после завершения их сертификации с дальнейшей возможностью увеличения производства при наличии спроса, сообщал ранее ТАСС Алиханов.