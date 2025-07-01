Dell представила ноутбуки Premium с OLED-экранами

После спорного изменения бренда, в результате которого было исключено название XPS, Dell выпустила замену. Компания представила два ноутбука – Dell 14 Premium и Dell 16 Premium.

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Оба лэптопа оснащены процессорами Intel Core Ultra Series 2, немного увеличенными дисплеями с частотой 120 Гц и обновлённым логотипом Dell на крышках. В остальном они выглядят почти так же, как их предшественники – XPS 14 и XPS 16, сохраняя минималистичный дизайн с клавиатурами без зазоров и бесшовными тачпадами.

Dell 16 Premium

Dell 16 Premium обладает 16,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 400 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Поддерживается 100% охват цветового пространства P3 и поддержка HDR. Версия с IPS-экраном имеет более скромное разрешение (1920×1200 пикселей), но отличается более высокой яркостью – до 500 нит.

Производительность обеспечивается процессорами Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 255H или Ultra 7 256H в связке с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070, в зависимости от комплектации. По словам разработчиков, время автономной работы при просмотре контента Netflix составляет до 9 часов для OLED-модели и до 27 часов для IPS.

Дополнительные особенности включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5X-8400, модуль Wi-Fi 7, SSD-накопитель ёмкостью до 4 ТБ и веб-камеру с разрешением 1080p.

Dell 14 Premium

Dell 14 Premium оснащён 14,5-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3,2K, а IPS-вариант отличается от 16-дюймовой модели только размером экрана. Аппаратное обеспечение аналогично старшей версии, за исключением отсутствия конфигурации с процессором Intel Core Ultra 9 285H. Время работы от аккумулятора составляет до 11 часов для OLED-версии и до 27 часов для IPS, а в качестве видеокарты доступна только RTX 4050.

Сроки выхода и цена

Dell 14 Premium доступен в США и Канаде по цене от $1650. Модель Dell 16 Premium обойдётся в $2700. Новинки поставляются в двух цветах: Platinum и Graphite.