Археологи нашли четыре «уникальных» бронзовых артефакта

Археологи в Израиле обнаружили четыре уникальных бронзовых артефакта с трехмерными львиными головами возрастом около 1900 лет. Они были найдены в ходе раскопок Управления древностей Израиля в Хирбат-Ибрейка при прокладке железной дороги, сообщает livescience.com.

Как отмечается, в гробнице I-II века нашей эры были найдены восемь каменных гробниц, в одной из которых лежали бронзовые диски, четыре кольцеобразные ручки и большой железный гвоздь со следами дерева. Диски, вероятно, выполняли декоративную функцию, но также могли служить ручками для переноса гроба или его опускания в могилу, говорится в материале.

Археологи считают, что изображения львов указывают на высокий статус умершего, а кольца над головами могли символизировать «колесо жизни». Львы часто изображались в античном искусстве как символы силы и благородства.

Один из аспектов гипотезы остается загадкой: почему диски были сложены в определенном порядке с одной стороны гробницы. Это может свидетельствовать об особом символическом или ритуальном значении артефактов.

Ранее археологи обнаружили древний храм цивилизации Тиауанако (Tiwanaku) в Андах. Храм Паласпата, расположенный в 215 км от Тиуанакуару, был важным стратегическим объектом на пересечении торговых путей.