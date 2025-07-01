Раскрыты характеристики смартфонов Pixel 10 Pro

Портал Android Headlines (AH) раскрыл подробные характеристики флагманских смартфонов Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Новинки предложат знакомый дизайн с обновленным «железом».

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Pixel 10 Pro и 10 Pro XL получат LTPO OLED-дисплеи с диагональю 6,3 и 6,8 дюйма соответственно, поддержкой частоты обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Разрешение экранов составляет 2856х1280 и 2992х1344 пикселей соответственно. Экран будет защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

За производительность смартфонов будет отвечать фирменный чипсет Tensor G5, дополненный 16 ГБ оперативной памяти. Варианты встроенной памяти в Pixel 10 Pro варьируются от 128 до 1024 ГБ, тогда как старшая модель предложит накопитель на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камеры в Pixel 10 Pro достанутся от предшественников практически без изменений: основной модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный с поддержкой макросъемки с разрешением 48 Мп и телеобъектив с пятикратным оптическим зумом на 48 Мп. Селфи-камера получит датчик на 42 Мп.

Pixel 10 Pro оснастят аккумулятором емкостью 4870 мАч, а Pixel 10 Pro XL — 5200 мАч. Смартфоны предложат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 29 и 39 Вт соответственно, а также беспроводной до 15 Вт стандарта Qi2.

По слухам, презентация смартфонов серии Pixel 10 состоится 20 августа, а старт продаж — 28 августа.