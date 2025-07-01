Пользователи массово отказываются от Windows

Вице-президент Microsoft Юсуф Мехди в одной из публикаций сообщил, что операционная система Windows продолжает работать на «более чем одном миллиарде» активных устройств ежемесячно. Однако сопоставление этих данных с предыдущими отчетами компании вызвало вопросы со стороны аналитиков и СМИ, сообщает ZDNet.

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Согласно официальному отчету Microsoft за 2022 год, на тот момент Windows 10 и 11 использовались более чем на 1,4 млрд активных устройств. Таким образом, за последние три с половиной года численность активной аудитории платформы сократилась как минимум на 400 млн устройств.

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Эксперты указывают, что подобные заявления топ-менеджеров влияют на фондовые рынки и котировки акций технологических компаний. Поэтому озвученное Мехди число — не предположение, а тщательно выверенная цифра. Если бы аудитория Windows по-прежнему превышала 1,4 млрд устройств, рынок об этом, скорее всего, был бы официально проинформирован.

Причины оттока пользователей не уточняются, однако аналитики связывают сокращение с растущей популярностью мобильных платформ и замедлением продаж ПК. Кроме того, пользователи Windows 10 сталкиваются с навязчивой рекламой актуальной версии в связи со скорым прекращением поддержки старой ОС.

Ранее сообщалось, что Windows 11 почти обошла старую версию по популярности.