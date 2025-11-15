Есть ли у Марса естественные спутники?

До конца XIX века астрономы не знали, что у Марса, на самом деле, есть не один, а целых два спутника. Причем, в каком-то смысле, их происхождение может быть интереснее, чем природа самой планеты. Портал livescience.com рассказал о «космических близнецах» на орбите Марса.

© NASA

Они нечасто мелькают в новостных заголовках, но да, у Марса есть два спутника. Фобос и Деймос — они названы в честь близнецов из греческой мифологии, чьими родителями были боги Арес и Афродита. Ни один из них не похож на Луну, потому что эти близнецы — одни из самых мелких спутников в нашей Солнечной системе.

По сравнению с Луной, чей диаметр составляет 3 475 км, Фобос (22 км) и Деймос (12 км) — маленькие точки в небе. Правда, ширина этих спутников непостоянна, потому что они не идеально сферической формы. Оба похожи скорее на бугристые, темные картофелины.

Наука считает спутниками любые естественные объекты, перманентно находящиеся на орбите планеты. Но из-за их необычной формы и миниатюрного размера многие ученые утверждают, что Фобос и Деймос больше сродни астероидам, чем традиционным спутникам.

Есть вероятность, что спутники Марса и впрямь изначально были астероидами — просто они попали под воздействие силы притяжения планеты. Также существует теория, которая предполагает, что космические близнецы сформировались в результате столкновения крупного объекта с Марсом, точно так же, как появилась Луна.

На данный момент ни та, ни другая гипотеза не имеют подтверждения, но доказательства есть в пользу обеих. Анализы видимого и коротко инфракрасного спектра спутников указывают на композицию, схожую с астероидами, но объяснить, как Марс «поймал» два астероида, тяжело. Дело в том, что у планеты сравнительно слабая сила притяжения, и она вряд ли смогла бы привести к тому местоположению орбит, что сложилось в итоге. К тому же, по данным аппарата «Аль-Амаль», у Фобоса и Деймоса могут быть немного разные композиции, что также осложняет вопрос.

Но предстоящая миссия на Марс может найти некоторые ответы. Программа Martian Moons Exploration, запланированная Японским агентством аэрокосмических исследований, должна стартовать в 2026-м. Одна из целей миссии — забор образцов пород с Фобоса и их доставка на Землю для последующего анализа. Если все пройдет успешно, то анализ композиции поможет выяснить происхождение Фобоса и Деймоса. Химический состав спутника, который когда-то был астероидом, будет отличаться от спутника, отколовшегося от раннего Марса.