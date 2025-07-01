Найдена окаменелость сороки возрастом 19 млн лет

Ученые из Новой Зеландии и Австралии идентифицировали в отложениях раннего миоцена нового родственника австралийской сороки — ранее неизвестного вида крупных певчих птиц, получившего научное название Miostrepera canora. Окаменелые останки обнаружены в Сент-Батанс расположенной в регионе Центральный Отаго, на Южном острове Новой Зеландии. Результаты исследования опубликованы в журнале Springer Nature.

© Телеканал «Наука»

Это важное открытие восполняет «пробел» в палеонтологической летописи Новой Зеландии, где до сих пор не находили близких родственников современных австралийских сорок (род Strepera). Новый вид демонстрирует, что более 19 млн лет назад экосистема архипелага была значительно разнообразнее, чем считалось, и включала крупных певчих птиц, игравших в ней важную роль.

Для определения родства специалисты сравнили фрагменты черепа и клюва нового ископаемого с костями современных врановых. Несмотря на черный окрас этих птиц и их белые «подмигивающие» отметины, в ископаемом сохранились лишь кости, поэтому ученые ориентировались на форму черепа, величину клюва и строение его основания. Структурное сходство сделало возможным отнести находку к тому же семейству.

«Мы все удивились: сорока, казалось бы, не вписывается в птичий мир древней Новой Зеландии, но оказалось, что ее дальний родственник жил здесь еще в миоцене», — рассказал старший куратор Кентерберийского музея доктор Пол Скофилд

Окаменелость еще раз подтверждает, что ландшафт и биоразнообразие Новой Зеландии после разрыва с Гондваной эволюционировали по уникальному пути. Остров, остававшийся изолированным миллионы лет, был покрыт эвкалиптовыми и лавровыми лесами, где играла целая «оркестровая» стая певчих птиц, включая новый вид сороки.

Исследование также развеивает миф о том, что до прихода людей экосистема страны была «заморожена» в идеальном состоянии.