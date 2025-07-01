Найдено место захоронения графа Дракулы

Итальянские ученые заявили, что раскрыли место захоронения правителя Валахии Влада Цепеша. Он также известен как граф Дракула. Писатель Брэм Стокер выбрал его в качестве прототипа героя своего романа.

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Еще в 2014 году ученые предположили, что Влад Цепеш мог быть похоронен в неаполитанской церкви Санта-Мария-ла-Нова. В течение последних 10 лет они изучали надгробную надпись из капеллы Турболо. Расшифровав текст, исследователи пришли к выводу, что он связан с графом Дракулой.

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На конференции в Румынии ученые заявили, что текст представляет собой панегирик Владу III. Там упоминается «Влад, правитель валахов», который дважды был убит, бежал от своих врагов и ушел с миром, восхваляя Бога, после чего был почитаем как мученик.

Текст датировали 1480 годом. Ученые установили, что его создали на основе древнегреческого языка с добавлением пяти вдов письменности балканского происхождения.

В некоторых исторических источниках сказано, что граф Дракула был взят в плен турками. Дочь выкупила его и привезла в Италию, где он впоследствии и скончался, сообщает издание Mattino.