Археологи нашли следы цивилизации возрастом 4500 лет

Археологическая служба Индии во время раскопок в штате Раджастхан обнаружила свидетельства существования цивилизации возрастом 4500 лет. Так, они нашли палеоканал глубиной 23 метра, который может быть связан с мифической рекой Сарасвати, упоминаемой в «Ригведе» и других текстах индуизма.

В ходе раскопок обнаружили более 800 артефактов, в том числе керамику, медные монеты, древнейшие печати, выполненные письменностью Брахми, скульптуры периода Империи Маурьев, идолы Шивы и Парвати и костяные орудия труда.

Ученые идентифицировали изделия пяти различных эпох. Находки свидетельствуют, что этот регион был важным центром религиозной и культурной жизни.

Древнее русло могло быть частью могло быть системой водоснабжения, которая связывала поселения. Также сохранились глинобитные стены и колонны в стиле империи Гуптов (IV – VI века) и металлургические печи. Они показывают, что местные племена использовали в качестве сырья медь и железо. Орудия труда из кости представляли собой иглы и гребни.

Кроме того, во время раскопок был найден человеческий скелет. Его отправили на экспертизу в Израиль, сообщает NDTV.