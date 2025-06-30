Первый миллион пользователей зарегистрировался в мессенджере Мax

На российской цифровой платформе Max, аналоге китайского WeChat, зарегистрировались уже миллион пользователей, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Российская цифровая платформа Max сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах", - рассказали в пресс-службе.

За последние несколько недель в мессенджере отправлено 14 млн сообщений и совершено более 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность голосового вызова в Max составила 8 минут 6 секунд.

"На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК. Наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара", - уточнили в пресс-службе.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем предполагается интегрировать платформу с "Госуслугами".