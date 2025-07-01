В Турции обнаружен подземный город

Археологи совершили крупное открытие в Турции, обнаружив обширные подземные структуры древнего города Блаундус в провинции Ушак. Применение современных технологий позволило выявить целый комплекс сооружений, включая храмы, театр, улицы и жилые дома.

Как сообщает издание Daily Mail, благодаря георадарным исследованиям удалось составить карту скрытых построек без проведения раскопок. Результаты сканирования показали наличие четкой городской планировки с улицами, пересекающимися под прямым углом, что характерно для эллинистического периода.

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По словам руководителя археологической экспедиции, профессора Бирола Джана, под землей обнаружены не только улицы и дома, но и значимые объекты, такие как акведуки, общественные здания и скальные гробницы. Город Блаундус был основан во времена походов Александра Македонского и позднее стал важным центром Римской империи и раннего христианства.

Это открытие имеет огромное значение для изучения истории региона. В ближайшее время ученые планируют начать полномасштабные раскопки, чтобы поднять на поверхность обнаруженные строения. Ожидается, что после завершения работ и реставрации Блаундус станет новым крупным туристическим центром.