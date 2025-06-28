Под Астраханью нашли бивни мамонта возрастом 127 тысяч лет
В Икрянинском районе под Астраханью в реке на глубине девяти метров обнаружили трехметровые бивни и бедренную кость мамонта. Ученые оценивают возраст находки в 127 тысяч лет. Об этом сообщили "РГ" в Астраханском музее-заповеднике, куда местным жителем Андреем Подопригоровым были переданы останки древнего животного.
Как рассказали сотрудники музея, бивни сохранились от основания до кончика, поэтому они очень тяжелые. Чтобы их перенести, необходима помощь четырех человек. Найденная особь была взрослым, нестарым самцом, умершим в возрасте до 30 лет. В водоеме продолжат поиск других частей скелета животного.
По словам палеонтолога Михаила Головачева, такая сохранность костей типична для северных широт в условиях вечной мерзлоты.
"Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода", - отметил ученый.
В скором времени уникальная находка найдет свое место в экспозиции музея. Напомним, что история региона знает немало случаев пополнения музейной коллекции благодаря неравнодушию астраханцев.
Так, в 2019 году жители Енотаевского района сообщили археологам музейного объединения о найденном бронзовом котле. После выезда на место обнаружения артефакта, в ходе раскопок на курганной группе "Богомольные пески", археологи нашли предметы из золота и геммы I-II в. н. э. Теперь посетители могут увидеть артефакты из кургана среди экспонатов эксклюзивной выставки "Золото кочевников".