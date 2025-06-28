Под Астраханью нашли бивни мамонта возрастом 127 тысяч лет

В Икрянинском районе под Астраханью в реке на глубине девяти метров обнаружили трехметровые бивни и бедренную кость мамонта. Ученые оценивают возраст находки в 127 тысяч лет. Об этом сообщили "РГ" в Астраханском музее-заповеднике, куда местным жителем Андреем Подопригоровым были переданы останки древнего животного.

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Как рассказали сотрудники музея, бивни сохранились от основания до кончика, поэтому они очень тяжелые. Чтобы их перенести, необходима помощь четырех человек. Найденная особь была взрослым, нестарым самцом, умершим в возрасте до 30 лет. В водоеме продолжат поиск других частей скелета животного.

По словам палеонтолога Михаила Головачева, такая сохранность костей типична для северных широт в условиях вечной мерзлоты.

"Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода", - отметил ученый.

В скором времени уникальная находка найдет свое место в экспозиции музея. Напомним, что история региона знает немало случаев пополнения музейной коллекции благодаря неравнодушию астраханцев.

Так, в 2019 году жители Енотаевского района сообщили археологам музейного объединения о найденном бронзовом котле. После выезда на место обнаружения артефакта, в ходе раскопок на курганной группе "Богомольные пески", археологи нашли предметы из золота и геммы I-II в. н. э. Теперь посетители могут увидеть артефакты из кургана среди экспонатов эксклюзивной выставки "Золото кочевников".