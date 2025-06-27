Новое исследование поставило под сомнение теорию эволюции Дарвина

Впервые ученые из Института Эволюционной Биологии в Испании(CSIC) и Университета Помпеу Фабра (UPF) провели глубокий анализ геномов различных видов дождевых червей, который опубликован в журнале Nature Ecology & Evolution. Их выводы бросают вызов представлению о том, что эволюция происходит медленными и постепенными изменениями.

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Традиционная теория Дарвина объясняет эволюцию как процесс постепенного накопления небольших изменений, которые со временем приводят к формированию новых видов. Однако результаты этого исследования показывают, что изменения могут происходить резко и массово — своеобразные «потрясения» в геноме, которые вызывают быстрые и значительные перестройки организма. В частности, изучение ДНК дождевых червей позволило заглянуть в эволюционное прошлое на 200 миллионов лет назад — время, когда эти черви вместе с первыми позвоночными вышли на сушу.

Ученые секвенировали высококачественные геномы дождевых червей и сравнили их с геномами пиявок и многощетинковых червей, что дало уникальный взгляд на генетические изменения, произошедшие в далеком прошлом. Они обнаружили, что в то время произошел масштабный геномный сдвиг, который в классическом понимании мог привести к вымиранию из-за хаоса в генетической информации. Но, вопреки ожиданиям, эти виды не только выжили, но и процветали, что свидетельствует о способности организмов адаптироваться к серьезным генетическим перестройкам.

Это открытие меняет наше понимание эволюции, показывая, что она может идти не только постепенно, но и скачкообразно — с большими изменениями, которые быстро преобразуют живые организмы. При этом не все виды могут пережить такие сдвиги, и уникальные биологические особенности играют роль в их успехе или вымирании. Это может помочь объяснить, почему одни виды, включая некоторых древних родственников человека, исчезли, а современные люди — нет.

«Это не проблема отсутствия ископаемых или неполноты записей, а то, что наша теория эволюции должна учитывать и быстрые изменения, способные кардинально менять организм», — отмечает главный исследователь

Новое исследование открывает путь к пересмотру классических взглядов на эволюцию и подчеркивает важность изучения разнообразия геномных изменений в природе.