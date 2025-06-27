Представлен доступный Samsung Galaxy Jump 4

Samsung представила новый смартфон Galaxy Jump 4 Business Edition. Устройство оснащено AMOLED-панелью с каплевидным вырезом, чипом Exynos и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

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Кроме того, производитель обещает длительную поддержку.

Особенности

Samsung Galaxy Jump 4 обладает 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Смартфон работает на базе 5-нм процессора Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц в сочетании с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения при помощи microSD-карт объёмом до 2 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, время автономной работы достигает до 17 часов воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт через порт USB-C.

На задней панели установлена тройная основная камера:

12 Мп главный сенсор;

8 Мп сверхширокоугольный объектив;

2 Мп макро-объектив.

Спереди расположена селфи-камера на 13 Мп. Поддерживается запись видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду и HD-запись в замедленном режиме со скоростью 480 или 240 кадров в секунду.

Кроме того, Samsung Galaxy Jump 4 поддерживает Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, а также дактилоскопический сканер, встроенный в боковую грань. Толщина устройства составляет 7,7 мм, а вес – 197 грамм.

Сроки выхода и цена

Samsung Galaxy Jump 4 будет выпущен эксклюзивно через KT в Южной Корее в июне этого года. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: чёрном и светло-зелёном. Стоимость новинки составляет 449 900 корейских вон (около $332).