Microsoft прощается с «синим экраном смерти» Windows

Microsoft отказывается от своего культового «синего экрана смерти», который, как известно, появляется во время неожиданных перезагрузок компьютеров Windows. Об этом пишет NBC News.

Изначально планировалось, что синий экран сменится на зеленый. Теперь же компания утвердила черный цвет.

Новый экран неожиданной перезагрузки должен выйти этим летом на устройствах Windows 11 24H2 (Windows 11 2024 Update). Microsoft также рекламировала обновления как «более простой» и «быстрый» способ восстановления после перезагрузок.

Вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон заявил, что изменения призваны «внести ясность, предоставить более полную информацию» и дать возможность быстрее понять суть проблемы, чтобы ее можно было быстрее устранить.

По словам давнего разработчика Microsoft Рэймонда Чена, «синий экран смерти» софтверного гиганта появился еще в начале 1990-х годов.