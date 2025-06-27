В районе Керчи нашли фрагмент статуи Зевса Генарха

Археологи нашли фрагмент статуи Зевса Генарха в районе Керчи
Специалисты Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) нашли фрагмент статуи Зевса Генарха в районе Керчи.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети команды.
Отмечается, что фрагменты скульптуры Зевса Генарха, включая голову, плечо, кисть левой руки и драпировку, впервые представлены на выставке «Город-крепость Артезиан». Эта статуя, изображающая царя Боспора Фарнака II в образе бога Олимпа, украшала храм.
Ежегодно ААЭ проводит раскопки древнегреческих городищ и некрополей Европейского Боспора. С мая по сентябрь специалисты и волонтёры работают близ Керчи.