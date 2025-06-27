В районе Керчи нашли фрагмент статуи Зевса Генарха

Специалисты Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) нашли фрагмент статуи Зевса Генарха в районе Керчи.

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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети команды.

Отмечается, что фрагменты скульптуры Зевса Генарха, включая голову, плечо, кисть левой руки и драпировку, впервые представлены на выставке «Город-крепость Артезиан». Эта статуя, изображающая царя Боспора Фарнака II в образе бога Олимпа, украшала храм.

Ежегодно ААЭ проводит раскопки древнегреческих городищ и некрополей Европейского Боспора. С мая по сентябрь специалисты и волонтёры работают близ Керчи.