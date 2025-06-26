Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Dragon компании Axiom Space с экипажем миссии Ax-4 успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA, где вели прямую трансляцию операции.

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Полет до станции занял чуть больше суток. Стыковка прошла 26 июня в 13:31 по московскому времени. На борту корабля находятся четыре участника: командир миссии Пэгги Уитсон, ранее работавшая в NASA, а также астронавты из Венгрии, Польши и Индии. Они пробудут на станции примерно две недели.

Изначально миссию планировали запустить еще в мае, но сроки несколько раз сдвигались из-за технических проблем и плохой погоды.

До этого сообщалось, что в США отменили запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon миссии Axiom 4 с коммерческим экипажем из-за утечки топлива. Планировалось дать командам компании дополнительное время для устранения утечки жидкого кислорода.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся накануне, 25 июня, с космодрома во Флориде.

Это уже не первая полностью коммерческая миссия Axiom Space. В 2022 году на МКС также отправлялся частный экипаж. Тогда из-за погодных условий их возвращение на Землю пришлось отложить, и они провели на станции 15 дней вместо 10.