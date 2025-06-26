Мексика угрожает SpaceX судом из-за обломков ракеты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пригрозил судом из-за загрязнения территории страны обломками ракеты SpaceX Starship. Об этом сообщает Indian Express.

Ракета взорвалась на прошлой неделе во время наземных испытаний на площадке Starbase компании на юге Техаса, недалеко от американо-мексиканской границы. СМИ сообщали, что произошедшее ударило по «марсианским амбициям» владельца SpaceX Илона Маска.

По словам Шейнбаума, территория соседствующего с Техасом штата Тамаулипас оказалась загрязнена. Сейчас власти Мексики изучают вопрос, чтобы понять, какие международные законы оказались нарушены и какой иск можно подать в отношении SpaceX.

Издание отмечает, что это не первый судебный спор Мексики с американскими технологическими гигантами. В мае правительство сообщило, что подало в суд на Google за переименование Мексиканского залива в «Американский залив» на Google Maps в США. В компании в ответ на обвинения заявляли, что руководствовались указом президента Дональда Трампа.