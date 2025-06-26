Мексика угрожает SpaceX судом из-за обломков ракеты

Никита Бородкин

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пригрозил судом из-за загрязнения территории страны обломками ракеты SpaceX Starship. Об этом сообщает Indian Express.

Мексика угрожает SpaceX судом из-за обломков ракеты
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Ракета взорвалась на прошлой неделе во время наземных испытаний на площадке Starbase компании на юге Техаса, недалеко от американо-мексиканской границы. СМИ сообщали, что произошедшее ударило по «марсианским амбициям» владельца SpaceX Илона Маска.

По словам Шейнбаума, территория соседствующего с Техасом штата Тамаулипас оказалась загрязнена. Сейчас власти Мексики изучают вопрос, чтобы понять, какие международные законы оказались нарушены и какой иск можно подать в отношении SpaceX.

Издание отмечает, что это не первый судебный спор Мексики с американскими технологическими гигантами. В мае правительство сообщило, что подало в суд на Google за переименование Мексиканского залива в «Американский залив» на Google Maps в США. В компании в ответ на обвинения заявляли, что руководствовались указом президента Дональда Трампа.