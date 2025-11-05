Почему акулы цепенеют, если перевернуть их под водой?

Если вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о животных, то могли видеть сцены, где какой-нибудь хищник просто… Замирает на месте, без какой-либо причины. Такое поведение называется тоническим оцепенением, и оно встречается среди разных видов — в том числе и у акул. Но почему акулы могут цепенеть? Портал theconversation.com попытался ответить на вопрос.

© Unsplash

Тайна «замершей акулы»

Хотя сам по себе феномен достаточно хорошо задокументирован среди разных представителей царства животных, причины тонического оцепенения остаются загадкой — особенно в океане. Обычно это поведение считается механизмом защиты от хищников, однако у специалистов нет каких-либо подтверждений, что для акул оцепенение играет ту же роль.

Так, эксперимент на 13 видах акул, скатов и химере (родственнице акулы) показал, что семь видов приходили в оцепенение, если их аккуратно переворачивали сверху вниз под водой. Но почему?

Три вероятных объяснения

Есть три гипотезы, которые потенциально могут объяснить тоническое оцепенение в акулах.

Стратегия против хищников. Они притворяются мертвыми, чтобы их не съели.

Репродуктивная функция. Некоторые самцы акул переворачивают самок во время спаривания, поэтому, возможно, оцепенение облегчает процесс.

Реакция на сенсорную перегрузку. Полное «отключение» акулы в результате экстремального раздражения.

Проблема в том, что полевые исследования не подтверждают ни одну из этих гипотез. Первая разваливается, потому что нет доказательств, что оцепенение как-то поможет акуле отделаться от хищника. По факту, современные хищники, вроде косаток, используют тоническое оцепенение против акул и намеренно переворачивают их, чтобы потом съесть печень парализованной добычи.

Репродуктивная гипотеза тоже не выдерживает критики. Тоническое оцепенение не различается в зависимости от пола, и паралич может сделать самок уязвимыми в период спаривания.

Что насчет сенсорной перегрузки? Идея не проверена и не подтверждена. Тоническое оцепенение можно объяснить гораздо проще: оно наверняка является ничем иным как издержкой эволюции. А точнее, плезиоморфной чертой, которая, вероятно, была у древних акул, скатов и химер.

Но по мере эволюции многие виды потеряли это поведение. Например, в некоторых средах обитания оцепенение может быть плохой идеей. Мелкие рифовые акулы и скаты, живущие на дне, часто протискиваются через тесные расщелины в коралловых зарослях. Застрять в таких дебрях или оцепенеть было бы смерти подобно, из-за чего потеря склонности к тоническому параличу могла быть выгодной адаптацией.

Таким образом, оцепенение может быть не какой-то хитрой тактикой выживания, а своего рода эволюционным багажом, который в прошлом мог выполнять полезную функцию, но утратил актуальность в современности. В конце концов, не каждая черта в природе имеет адаптивное происхождение.