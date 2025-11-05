Почему акулы цепенеют, если перевернуть их под водой?

Мария Иванова

Если вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о животных, то могли видеть сцены, где какой-нибудь хищник просто… Замирает на месте, без какой-либо причины. Такое поведение называется тоническим оцепенением, и оно встречается среди разных видов — в том числе и у акул. Но почему акулы могут цепенеть? Портал theconversation.com попытался ответить на вопрос.

© Unsplash

Тайна «замершей акулы»

Хотя сам по себе феномен достаточно хорошо задокументирован среди разных представителей царства животных, причины тонического оцепенения остаются загадкой — особенно в океане. Обычно это поведение считается механизмом защиты от хищников, однако у специалистов нет каких-либо подтверждений, что для акул оцепенение играет ту же роль.

Так, эксперимент на 13 видах акул, скатов и химере (родственнице акулы) показал, что семь видов приходили в оцепенение, если их аккуратно переворачивали сверху вниз под водой. Но почему?

Три вероятных объяснения

Есть три гипотезы, которые потенциально могут объяснить тоническое оцепенение в акулах.

  • Стратегия против хищников. Они притворяются мертвыми, чтобы их не съели.
  • Репродуктивная функция. Некоторые самцы акул переворачивают самок во время спаривания, поэтому, возможно, оцепенение облегчает процесс.
  • Реакция на сенсорную перегрузку. Полное «отключение» акулы в результате экстремального раздражения.

Проблема в том, что полевые исследования не подтверждают ни одну из этих гипотез. Первая разваливается, потому что нет доказательств, что оцепенение как-то поможет акуле отделаться от хищника. По факту, современные хищники, вроде косаток, используют тоническое оцепенение против акул и намеренно переворачивают их, чтобы потом съесть печень парализованной добычи.

Репродуктивная гипотеза тоже не выдерживает критики. Тоническое оцепенение не различается в зависимости от пола, и паралич может сделать самок уязвимыми в период спаривания.

Что насчет сенсорной перегрузки? Идея не проверена и не подтверждена. Тоническое оцепенение можно объяснить гораздо проще: оно наверняка является ничем иным как издержкой эволюции. А точнее, плезиоморфной чертой, которая, вероятно, была у древних акул, скатов и химер.

Но по мере эволюции многие виды потеряли это поведение. Например, в некоторых средах обитания оцепенение может быть плохой идеей. Мелкие рифовые акулы и скаты, живущие на дне, часто протискиваются через тесные расщелины в коралловых зарослях. Застрять в таких дебрях или оцепенеть было бы смерти подобно, из-за чего потеря склонности к тоническому параличу могла быть выгодной адаптацией.

Таким образом, оцепенение может быть не какой-то хитрой тактикой выживания, а своего рода эволюционным багажом, который в прошлом мог выполнять полезную функцию, но утратил актуальность в современности. В конце концов, не каждая черта в природе имеет адаптивное происхождение.