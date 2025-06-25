Сбер представил GigaCode 2.0 для разработчиков

Сбербанк анонсировал обновленную версию AI-ассистента GigaCode 2.0 на конференции GigaConf. Как сообщил старший вице-президент банка Андрей Белевцев, система теперь генерирует до 40 подсказок в секунду и поддерживает 35 языков программирования.

© Unsplash

Качество сгенерированного кода по международному стандарту LiveCodeBench улучшилось с 28 процентов до 65 процентов.

«Наш AI-ассистент уже успешно зарекомендовал себя в предыдущей версии. В среднем за месяц с его помощью принимается 2 миллиона строк кода, что сопоставимо с созданием крупной автоматизированной системы. Теперь мы его значительно улучшили. GigaCode 2.0 предоставляет бизнесу инструмент, который не только ускорит разработку ПО, но и сократит время вывода продуктов на рынок. За счет оптимизации процессов и повышения качества кода организации могут минимизировать затраты ресурсов и сосредоточиться на создании по-настоящему инновационных решений», — сказал Белевцев.

В основе GigaCode 2.0 лежит ансамбль моделей, включающий GigaChat и специализированные кодовые модели, которые дообучены на обновленных датасетах. Система демонстрирует особую эффективность при работе с крупными кодовыми базами, предлагая более осмысленные и применимые решения. Среди поддерживаемых языков - Python, Java, JavaScript, Kotlin и C++, что делает инструмент универсальным для различных IT-проектов.

На платформе для работы с кодом GitVerse плагин GigaCode установили более 45 тысяч раз, а ежемесячно им пользуются около 25 тысяч активных пользователей. Инструмент используется не только разработчиками, но и специалистами других ролей, включая DevOps, системных аналитиков, QA-инженеров и дата-инженеров. Например, поддержка PlantUML позволяет системным аналитикам генерировать диаграммы, что расширяет область применения GigaCode.