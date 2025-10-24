Как отличить ИИ-видео от настоящего?

Генеративный ИИ постоянно развивается, и уже сейчас многие люди не могут отличить чатбота от реального человека, а оригинальный контент — от чего-то, что создано языковой моделью по текстовому запросу. Портал makeuseof.com рассказал, по каким признакам можно понять, что видео сгенерировано нейросетью.

© Unsplash

Невозможная физика

Один из самых очевидных признаков ИИ-видео — действия, нарушающие законы физики. Конечно, благодаря спецэффектам не каждое реальное видео соблюдает эти законы, но обычно между аномалиями, сгенерированными нейросетью, и трюками, проделанными людьми, можно заметить разницу. Примеры невозможной физики — объекты, резко меняющие направление без причины, слишком высокие прыжки, жидкости, ведущие себя как твердые материалы.

Плохие переходы между сценами

ИИ обычно не очень хорошо соблюдает постоянство объектах в сценах. Люди применяют нарочито «плохие» склейки, например, для комедийного эффекта, но в нейросетевом ролике, например, один предмет может внезапно превратиться в другой. Очевидный пример — абсолютно несуразные прыжки между ракурсами и кадрами; человек, даже подсознательно, всегда закладывает в переход между сценами какой-то смысл. ИИ же генерирует ролики покадрово, без какой-либо логики, если только человек, написавший запрос, не предусмотрел этот момент заранее.

Человеческие движения и мимика

Мимику тяжело воссоздать корректно, благодаря чему она остается одним из самых явных признаков ИИ-контента. Мы постоянно смотрим друг на друга, и благодаря этому видим мелкие детали и нюансы человеческой мимики, пока недоступные искусственному интеллекту. Признаки могут быть как очевидными (странные движения рук или ног), так и менее заметными: подергивания рта, неестественное моргание, резкие перемены в выражении лица.

Визуальный шум на фоне

Если видео, снятые людьми, обычно показывают сцену целиком, то ИИ нередко обращает меньше внимания на происходящее на фоне. Попробуйте рассмотреть, что происходит на заднем плане в ролике. Размытые текстуры, «лесенки» и другие визуальные артефакты — признаки искусственного интеллекта, т.к. актуальным языковым моделям тяжело убирать визуальный шум. Но стоит отметить, что на одних кадрах этот шум может быть заметнее, чем на других.

Несовпадение действий и эмоций

Если главным субъектом видео выступает человек, обратите внимание на то, что он делает и то, какие эмоции он показывает. Нередко эти параметры будут немного не совпадать; иногда — очень не совпадать. Например, когда кто-то находится в смертельной опасности, но на его лице застыла глуповатая улыбка. ИИ способен генерировать людей и объекты в целом, но пока не справляется с мелкими деталями, вроде движений губ или выражения лица. Помните — нейросети обучены на наборах данных, и, на самом деле, не имеют какого-либо понимания подтекста или смыслов.