Госдума приняла закон об обязательной установке RuStore на все смартфоны

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий обязательную предустановку магазина приложений RuStore на все смартфоны, продаваемые в России.

В пояснительной записке к закону отмечается, что разработан обязательный к предварительной установке на технически сложные товары единый магазин приложений RuStore, сейчас он доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android.

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», – говорится в документе.

Закон предусматривает при продаже в РФ смартфонов обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Также закон запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений.

Кроме того, закон запрещает ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.