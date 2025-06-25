Опасен ли для Земли астероид, который может врезаться в Луну

Астероид под названием 2024 YR4, который может врезаться в 2032 году в Луну, не причинит вреда Земле и лишь в худшем случае может повредить какие-то из ее космических спутников. Такое мнение высказали специалисты Московского физико-технического института (МФТИ), комментируя прогноз относительно этого астероида, сообщили в пресс-службе МФТИ.

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Ранее на сайте arxiv.org появилось сообщение о том, что международный научный коллектив полагает возможным столкновение астероида с Луной 22 декабря 2032 года. Вероятность такого исхода ученые оценили в 4%. Диаметр астероида составляет около 60 м.

Ученые МФТИ, считая эту информацию любопытной, не усматривают в ней опасности для Земли. Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин предположил, что "действительно, много материала может быть выбито с поверхности Луны в виде рассеянного облака". Однако, по его прогнозу, большая часть обломков останется на орбите Луны либо перейдет на какие-то неустойчивые эллиптические орбиты и в конце концов все равно упадет обратно на Луну.

"Но если даже они достигнут Земли, я не думаю, что это сильно повлияет на общий микрометеоритный фон, честно говоря. И если учесть, что орбита Луны - это примерно 400 тыс. км, а геостационарная орбита, то есть самая высокая для околоземных спутников, примерно 40 тыс. км, то, мне кажется, эффект будет пренебрежимо мал", - отметил Родин, которого цитирует пресс-служба.

Как полагает инженер-программист Лаборатории исследования радиолокационных алгоритмов МФТИ Александр Кузнецов, если такое столкновение произойдет, то теоретически обломки могут угрожать лишь немногочисленным спутникам на окололунной орбите. Впрочем, вероятность их столкновения с обломками крайне мала.