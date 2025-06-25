Google прекратит поддержку Chrome на устаревших Android

В блоге разработчиков Android появилась информация о том, что мобильный Google Chrome перестанет обновляться с 5 августа 2025 года для более чем 160 млн пользователей на устаревших поколениях Android: 8 Oreo и 9 Pie.

Как пишут разработчики, последнее совместимое обновление для этих ОС — Chrome 138. Чтобы получать новые версии приложения, потребуется Android 10 и выше.

Вероятно, прекращение поддержки связано с сокращением доли пользователей устаревших Android. При этом разработчики обещают, что устаревшие версии Chrome продолжат работать, но всё же рекомендуют перейти на поддерживаемую версию Android.