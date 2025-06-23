Ученые впервые «увидели» атмосферу Марса в полдень

Ученые расширили знания о марсианской ионосфере — верхнем слое атмосферы, где под воздействием солнечной радиации образуются заряженные частицы. Исследователи использовали уникальный метод изучения, который позволил впервые получить данные о состоянии ионосферы ближе к середине марсианского дня. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets (JGRP).

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Традиционные радиозондирования Марса, при которых спутник передает радиосигнал на Землю, не могут охватить время дневного максимума из-за взаимного расположения планет и Солнца. Исследователи во главе с Джейкобом Парроттом применили метод взаимного радиозондирования — сигнал передавался между двумя спутниками Европейского космического агентства, Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter, вращающимися на орбите Марса.

Анализ 71 такого измерения, 35 из которых пришлись на дневное время, дал новый взгляд на динамику ионосферы. Ученые выяснили, что максимальная плотность электронов в верхнем слое меняется в течение дня гораздо мягче, чем считалось ранее. Кроме того, обнаружено, что нижний слой сохраняется даже в полдень, опровергая прежние предположения об его исчезновении.

Особенно удивительным стало открытие температурных закономерностей: максимальная температура ионосферы достигается не в полдень, как ожидалось, а ближе к закату Марса. Компьютерные модели показали, что такое поведение связано с перемещением воздушных масс и ветрами, а не с прямым нагревом от солнца.