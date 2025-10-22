От Netscape Navigator до AOL Explorer: самые популярные закрытые браузеры

На сегодняшний день Internet Explorer застолбил за собой репутацию самого известного закрытого веб-браузера, но он был далеко не единственным в истории Интернета. Портал howtogeek.com рассказал о самых примечательных закрытых браузерах, проложивших путь современным гигантам.

© Unsplash

Netscape Navigator

Пожалуй, один из самых популярных и влиятельных браузеров своего времени, который с теплом вспоминают многие, кто застал Интернет в 1990-2000-х. Он сыграл важную роль в популяризации Сети и был, по сути, духовным предшественником Firefox. Netscape Navigator отличался скоростью, стабильностью и приятным интерфейсом. Одной из самых важных инноваций приложения была способность отображать текст и графику сайта прямо в процессе загрузки, без необходимости дожидаться, пока сайт прогрузится целиком.

Доминированию Netscape Navigator на рынке пришел конец в 1995-м, когда Microsoft представила оригинальный Internet Explorer. Тот факт, что новинка шла в комплекте с Windows, привела к падению доли Netscape, и уже в 1998-1999 годах Internet Explorer отъел 90% рынка. Перемены вынудили разработчиков Navigator выпустить исходный код браузера в открытый доступ по дназванием Mozilla Project… И позже он вылился в появление Firefox.

Flock

Уникальный браузер, который интегрировал функции социальных сетей прямо в интерфейс приложения. Он появился в 2005-м, как раз на волне подъема соцсетей и в период популярности MySpace. Flock был призван упростить общение и пересылку контента, не заставляя пользователей переходить на десяток отдельных страниц на других платформах. Помимо всего прочего, в состав браузера входила достойная RSS-читалка, редактор блогов и цифровой скрапбук.

Хотя изначально приложение работало на движке Gecko от Mozilla, позже он перешел на Chromium, но эта реформа не смогла спасти браузер от закрытия. При всех своих достоинствах, Flock не добился мейнстримной популярности, особенно на фоне Chrome, Internet Explorer и Firefox.

Camino

Браузер на базе открытого исходного кода, разработанный внутренней командой Netscape специально для Mac OS X (позже переименованной в macOS). Разработчики взяли движок Gecko и совместили его с набором инструментов Cocoa от Apple, что помогло приложению подстроиться под эстетику интерфейса платформы и интегрировать многие функции Mac OS X. Firefox на тот момент не могла похвастать чем-то подобным.

Camino был достаточно популярным среди пользователей Mac OS X, но вскоре он столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны Safari. Проприетарный браузер Apple, благодаря поддержке самого производителя, со временем стал более отполированным и производительным. К тому же, позже он вошел в состав Mac OS X как стандартный браузер — точно так же, как Internet Explorer для Windows. А появление Chrome и улучшенная поддержка OS X на Firefox, вкупе с оттоком волонтеров-разработчиков, добили Camino.

AOL Explorer

AOL Explorer — ностальгический любимец американской публики и продукт Интернет-провайдера AOL на базе движка Trident (Internet Explorer) от Microsoft. Примечательно, что он предлагал ряд фишек, которых не было у его крупнейшего комплимента: от системы вкладок и тем до предварительного просмотра страниц и виджетов на рабочем столе.

К сожалению, дружелюбного интерфейса и действительно полезных функций оказалось недостаточно, чтобы переманить пользователей Internet Explorer и Firefox, появившегося за несколько месяцев до AOL Explorer. В результате последняя версия приложения вышла всего спустя год после его релиза, и поддержку вскоре окончательно свернули.

WorldWideWeb

Проект, с которого начались браузеры как явление. WorldWideWeb — первый в истории веб-браузер, разработанный в 1990-м самим создателем Интернета, Тимом Бернерсом-Ли. Он создал приложение эксклюзивно для NeXTSTEP: операционной системы от NeXT Computer, компании, основанной Стивом Джобсом.

WorldWideWeb был по-настоящему прорывной программой, потому что она сочетала в себе веб-браузер и HTML-редактор. Приложение показывало текст и простые изображения, но последние приходилось отображать в отдельном окне. Конечно, браузер не был популярным в рыночном смысле, но он сыграл ключевую роль в истории Интернета каким мы его знаем сегодня.