Впервые получено изображение "второго Юпитера"
Международная команда астрономов при помощи телескопа "Субару" впервые напрямую получила изображение экзопланеты, которую ученые называют "вторым Юпитером". Её назвали GJ504b.
Это первый случай, когда данная планета наблюдалась с Земли напрямую. Она вращается вокруг звезды под названием GJ 504, похожей на наше Солнце. Хотя астрономы и называют вновь обнаруженный мир "вторым Юпитером", GJ504b заметно превосходит по размерам наш Юпитер.
По предварительным оценкам, эта планета в три-шесть раз массивнее Юпитера, однако это делает ее самой "маломассивной", снимок которой когда-либо удалось получить методом прямого наблюдения. Подобные экзопланеты обычно невероятно тусклые, поэтому так сложно производить их фотосъемку напрямую.
Родительская звезда GJ 504 находится в созвездии Девы, примерно в 60 световых годах от Земли.
Расстояние между звездой и планетой составляет 44 астрономические единицы, что аналогично расстоянию между нашим Солнцем и Плутоном.
Полученные снимки также помогли ученым рассчитать, что поверхностная температура на достигает 230 градусов Цельсия.