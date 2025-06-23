Впервые получено изображение "второго Юпитера"

Международная команда астрономов при помощи телескопа "Субару" впервые напрямую получила изображение экзопланеты, которую ученые называют "вторым Юпитером". Её назвали GJ504b.

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Это первый случай, когда данная планета наблюдалась с Земли напрямую. Она вращается вокруг звезды под названием GJ 504, похожей на наше Солнце. Хотя астрономы и называют вновь обнаруженный мир "вторым Юпитером", GJ504b заметно превосходит по размерам наш Юпитер.

По предварительным оценкам, эта планета в три-шесть раз массивнее Юпитера, однако это делает ее самой "маломассивной", снимок которой когда-либо удалось получить методом прямого наблюдения. Подобные экзопланеты обычно невероятно тусклые, поэтому так сложно производить их фотосъемку напрямую.

Родительская звезда GJ 504 находится в созвездии Девы, примерно в 60 световых годах от Земли.

Расстояние между звездой и планетой составляет 44 астрономические единицы, что аналогично расстоянию между нашим Солнцем и Плутоном.

Полученные снимки также помогли ученым рассчитать, что поверхностная температура на достигает 230 градусов Цельсия.