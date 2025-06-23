В России создадут единую базу мобильных устройств

Минцифры разрабатывает поправки к закону «О связи», которые запретят пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), сообщили «Известия». Инициатива входит в объемный законопроект по борьбе с киберпреступностью и предусматривает создание единой базы мобильных устройств с введением черных списков уникальных номеров.

Согласно документу, при обнаружении признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершении противоправных действий информация будет направляться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Власти планируют взять под контроль использование 15-значных кодов, которые производители присваивают всем гаджетам для их идентификации в сетях операторов.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, что подмена IMEI является инструментом киберпреступников для сокрытия устройств, используемых в мошеннических схемах. По его словам, владельцы сим-боксов также меняют идентификаторы для спам-обзвонов и работы мошеннических контакт-центров. После процедуры изменения операторы и банки воспринимают устройство как совершенно новый гаджет.

В материалах ведомства не указаны конкретные санкции за нарушение запрета, однако эксперт не исключает появления поправок в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Казарян подчеркнул важность законодательного закрепления запрета, поскольку ранее манипуляции с идентификационными номерами никак не регулировались.

Инициатива соотносится с другими мерами борьбы с кибермошенничеством. В мае на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждалась разработка антифродовых мер, включая создание единого реестра IMEI. Эксперты отмечают, что государственная информсистема позволит блокировать украденные или нелегально ввезенные в Россию смартфоны.

Представители «Мегафона» считают создание подобной системы организационно сложным мероприятием. Они указывают на необходимость анализа практики применения текущих норм контроля за IMEI телефонов иностранных граждан перед внедрением новых механизмов.

Директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что изменить IMEI с помощью специального софта несложно. Главная проблема заключается в невозможности вычисления таких гаджетов операторами и службами безопасности — при постоянной смене номера они имеют дело с «новым» аппаратом. Ситуацию усугубляет использование мошенниками устройств без сим-карт с выходом в интернет по Wi-Fi.

Технически понять, что IMEI изменен, сложно. Однако каждое устройство имеет «цифровой след» — можно проследить его местоположение, активность звонков, сообщений и посещаемые интернет-ресурсы. При постоянной смене идентификаторов и сим-карт владельца можно заподозрить в подозрительной активности, уточнил эксперт.

Директор департамента методологии информационной безопасности «Ростелекома» Михаил Савельев подтвердил знакомство с инициативами по подмене IMEI в рамках антифродового пакета. Он считает, что ограничение подмены идентификаторов направлено на вывод телефонных мошенников из правового поля и в первую очередь ударит по владельцам сим-боксов.

В «Вымпелкоме» подчеркивают важность комплексного подхода к регулированию IMEI, включая контроль всей цепочки их применения при ввозе телефонных аппаратов в страну. Компания считает необходимым создание централизованной базы и обеспечение уникальности идентификаторов для каждого мобильного телефона.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что база данных IMEI и запрет на их изменение решит вопросы не только мошенничества — операторы смогут блокировать ввоз контрабандных телефонов и использование краденных аппаратов. Эксперт указал, что во многих странах такие практики уже применяются — например, в Великобритании за модификацию IMEI предусмотрена уголовная ответственность.