NASA утвердило дату запуска миссии Ax-4 на МКС

Миссия Axiom Mission 4 (Ax-4) отправится на Международную космическую станцию (МКС) 25 июня. Соответствующую дату утвердило НАСА.

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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартует с площадки комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида (США) завтра, 25 июня, в 09:31 московского времени.

Ранее запуск Ax-4 неоднократно переносился.

В рамках Ax-4 на борту пилотируемого корабля будут находиться американка Пегги Уитсон, индиец Шубханшу Шукла, поляк Славош Узнаньский-Вишневский и венгр Тибор Капу. На МКС экипаж миссии пробудет до двух недель.