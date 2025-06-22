Apple рассказала школьникам, как убедить родителей купить Mac вместо ПК

У Apple началась ежегодная акция «Назад в школу». Ранее она предлагала бесплатные AirPods и другие подарки при покупке нового Mac или iPad. Теперь компания пошла дальше — выпустила забавное видео на YouTube под названием «Как убедить родителей купить тебе Mac». В ролике студенты учатся, как грамотно аргументировать выбор MacBook перед родителями.

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Например, в видео говорится:

«Здоровая спина бесценна. MacBook Air весит всего 1,2 кг. А может, вашим родителям всё равно на вашу спину? Вряд ли!» Или: «Mac за $899 — или ПК, к которому нужно докупить антивирус, программу для резервного копирования, чехол, внешний аккумулятор и… сторожевого пса от соседа по комнате. Сумасшествие!»

Кроме видео, Apple также предлагает презентацию для родителей — с 45 причинами, почему Mac идеален для учёбы. Её, кстати, можно бесплатно скачать в форматах PowerPoint, Google Slides и Keynote.