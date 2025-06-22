Что известно про «Мать всех утечек» — в Сеть попало 16 млрд паролей

Недавно в интернете появилась информация об огромной утечке данных, которую уже прозвали «Матерью всех утечек». По сообщениям сайта CyberNews, в сеть попали более 16 миллиардов логинов и паролей от аккаунтов Google, Apple и не только. Утечка якобы включает данные из 30 разных источников и может стать серьёзной угрозой — от кражи личных данных до взлома аккаунтов.

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Однако многие эксперты сомневаются в громкости этой новости.

По их словам, это не новая утечка, а просто сборник старых, уже известных данных, собранных в одну большую базу. Некоторые специалисты даже называют публикацию CyberNews «наведением паники». При этом в материале упоминается, что данные «свежие», а не из прошлых взломов.

Есть также теория, что все слитые данные — компиляция от вируса infostealer, который крадёт логины и пароли из браузеров на заражённых устройствах.