В северной столице проходит финальный день Петербургского экономического форума. Здесь обсуждают не только глобальные вызовы и стратегические проекты, но и то, как технологии меняют повседневную жизнь. Умные дома, искусственный интеллект, цифровые помощники — всё это уже не фантастика, а ближайшее будущее. Что особенно удивило участников, расскажет мой коллега Антон Кабанов. Антон, приветствую!

Федор приветствую! Только что на ПМЭФ-2025 я побывал на сессии о цифровых следах. И вот что вынес для себя:Представь, каждый день человечество оставляет 400 миллионов терабайт данных. Это как если бы каждый из нас непрерывно снимал видео на свой смартфон на протяжении 300 лет подряд. Именно эти цифровые хлебные крошки позволяют сервисам подстраиваться под нас.Самым неожиданным спикером стал робот Ardi. Да-да, полноценный участник дискуссии - это робот. Но это не просто железка с датчиками. Он реально учится, когда с ним общаешься. Разработчики уверяют, такие системы скоро будут в каждом умном доме. Но вот парадокс - чтобы роботы делали нашу жизнь удобнее, нам придется делиться с ними своими данными. Готовы ли мы к этому? Ключевой вопрос. Главный вывод, который можно сделать по итогам сессии. Мы входим в эру, где данные это новая нефть, а искусственный интеллект наш цифровой помощник. Но последнее слово всегда должно оставаться за человеком. После этой сессии я точно дважды подумаю, прежде чем ставить лайки или делать поисковый запрос. Ведь где-то этот след уже анализирует умный алгоритм. Федор?

Антон, благодарю! Мы продолжаем следить за ходом форума. Напомню, "Газпром-Медиа Холдинг" выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2025".