Раскрыта дата выхода нового складного смартфона Xiaomi

Компания Xiaomi официально подтвердила, что ее новый складной смартфон-раскладушка Mix Flip 2 будет представлен на следующей неделе. Это заявление, как пишет GizmoChina, сделал топ-менеджер Xiaomi Group Лу Вейбинг в своем посте на Weibo. Кроме того, устройство уже появилось в списке для предзаказа на платформе Xiaomi Mall, что тоже указывает на скорый запуск.

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По словам Лу Вейбинга, компания внимательно прислушивалась к отзывам пользователей, которые желали получить большую емкость аккумулятора, менее заметную складку на экране и улучшенное рассеивание тепла в компактных складных устройствах. Он отметил, что Xiaomi начала работать над этими проблемами еще три года назад, с момента начала разработки своих небольших складных телефонов, постоянно стремясь к их улучшению.

В прошлом году Xiaomi стремилась разрушить стереотип о том, что компактные складные телефоны — это «красиво, но бесполезно», предлагая полноценный флагманский опыт. В этом году цель компании — соответствовать и даже превосходить по многим параметрам топовые «традиционные» флагманские смартфоны.

Согласно утечкам, Xiaomi Mix Flip 2 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Основной экран устройства представляет собой 6,85-дюймовую LTPO AMOLED-панель с разрешением около 1,5K. Внешний дисплей, по слухам, будет большим, с двойным изгибом, и иметь диагональ 4,01 дюйма, предлагая улучшенный пользовательский опыт.

Xiaomi также значительно улучшила долговечность конструкции, используя высокопрочный шарнир и материалы, прошедшие испытания «по военному стандарту». Сообщается о поддержке влагозащиты по стандарту IPX8 и беспроводной зарядке мощностью до 50 Вт. Общая емкость аккумулятора составит около 5050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Смартфон будет работать под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15.