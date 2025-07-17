Почему животные не могут разговаривать как люди?

Почему у людей есть язык, а у других животных, судя по всему, нет? Это один из самых старых вопросов за всю историю исследований в сфере разума и коммуникации. Ни один другой вид животных не способен использовать богатый, экспрессивный язык, построенный на комплексных структурах. Портал theconversation.com рассказал, почему.

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За прошедшие 20 лет научные работы, изучавшие мышление и язык в животных, особенно те, что подчеркивали сходства между людьми и животными, расцвели в академических кругах и привлекли немало внимания со стороны медиа. Например, не так давно в двух популярных изданиях вышли две монографии, фокусировавшиеся на наших ближайших родственниках — шимпанзе и бонобо. Авторы этих работ утверждают, что данные приматы подают голосовые сигналы так, словно они способны к композициональности — ключевой черте человеческого языка.

Если не вдаваться в научные подробности, композициональность — способность комбинировать слова и фразы в комплексные выражения, чье значение зависит от значений его частей и их порядка. Именно она позволяет конечному набору слов генерировать бесконечное количество смыслов. Тот факт, что это поведение потенциально проявляют приматы, может быть значимым открытием, показывающим, что язык уходит корнями глубже в наше эволюционное прошлое, чем мы думали.

Но есть одна проблема — комбинирования элементов недостаточно. Фундаментальный аспект композициональности в человеческом языке в том, что она продуктивна. Мы не просто так из раза в раз используем фиксированный набор комбинаций; человек без труда генерирует новые. Гибкая креативность языка придает ему выразительную мощь, и среди животных пока не было случаев, когда они создавали новые смыслы в открытой, продуктивной манере.

Из-за этого вместо погони за грамматикой в дикой природе стоит задаться другим вопросом — какие когнитивные различия объясняют пропасть между людьми и животными? Одним из таких объяснений выступает гипотеза последовательности. Она гласит, что у людей есть уникальная способность узнавать и запоминать точный порядок событий или каких-либо элементов — например, слов в языке.

Научные работы, опубликованные в последние годы, нашли достаточно убедительных доказательств, что животные, включая приматов, представляют «порядок» лишь примерно. Так, опыты на бонобо показывают, что за 2 400 экспериментов приматы не смогли научиться отличать последовательность желтого и синего от последовательности синего и желтого на экране. Люди же моментально понимают разницу — точно так же, как мы легко понимаем разницу в выражении, где два слова переставлены местами.

Недавние теоретические исследования с использованием ИИ также обнаружили, что узнавание и запоминание последовательностей позволяет не только понимать разницу в коротких фразах, но и извлекать иерархические структуры, а также грамматические категории, благодаря которым и работает композициональность. Причем подобный уровень интеллекта влияет не только на язык: он в целом меняет наше восприятие мира и помогает разбить жизненный опыт на отдельные ситуации.

Если гипотеза последовательности правильна, то грамматика, планирование и абстрактное мышление в животных зачастую являются результатом гораздо более простых и хорошо изученных механизмов обучения. Таким образом, язык жестов у приматов и переклички птиц — не что иное как инстинкт или приобретенный навык, лишенный композиционального смысла.

Предположение о том, что животные не понимают последовательности (пока ни у кого нет подтверждений обратного), рушит многие параллели с человеческим языком. Конечно, люди склонны придавать животным человеческие черты, но в данном случае поверхностное сходство не означает схожие механизмы. А если предположить, что, напротив, животные понимают последовательности, то не очень ясно, почему их сходства с людьми так тяжело заметить. Ученые потратили десятки лет на изучение интеллекта дельфинов и общение с китами, но так и не научились говорить на их языке.