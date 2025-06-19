Глобальное похолодание: изменится ли погода в России

Гольфстрим, мощный поток воды из тропиков к полюсам и обратно, является частью глобальной системы течений, называемой Атлантической меридиональной циркуляцией (AMOC). Он «подогревает» Европу и Северную Америку, перенося нагретую воду из Мексиканского залива, пишет kp.ru.

Исследователи из Королевского Нидерландского метеорологического института и Утрехтского университета смоделировали последствия остановки Гольфстрима на 80%. Их прогноз, опубликованный в журнале Geophysical Research Letters, предсказывает резкое похолодание в Европе: в Лондоне до -19°C, в Париже до -18°C, в Берлине до -29°C, в Копенгагене до -34°C, в Стокгольме до -42°C и в Осло до -48°C. Вокруг Британских островов замерзнет море, а летние засухи станут чаще, что приведет к сокращению сельскохозяйственных площадей и угрозе продовольственной безопасности.

Елена Касаткина из Института проблем промышленной экологии Севера РАН считает, что влияние остановки Гольфстрима на Россию будет менее катастрофическим, чем на Европу, но изменения климата все же будут заметны.

Ученые из Утрехтского университета на основе компьютерных моделей и исторических данных предполагают, что до полного коллапса Гольфстрима осталось менее 30 лет. Одни исследователи связывают это с глобальным потеплением и поступлением пресной воды в океан, другие ищут другие причины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на российских ученых сообщило, что холод опаснее жары. Исследование международной группы ученых в Lancet показало, что холод вызывает в 17 раз больше смертей, чем жара (7,29% против 0,42%).