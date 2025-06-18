В России создали ИИ-амбассадоров для публичных выступлений

Специалисты «Сколтеха» совместно с ВЭБ. РФ разработали новую технологию создания цифровых амбассадоров — виртуальных двойников руководителей крупных организаций. Эти аватары на основе искусственного интеллекта (ИИ) способны воспроизводить голос, мимику и знания своих прототипов, что позволяет им вести живой диалог с аудиторией.

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Первый такой цифровой двойник был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Им стал виртуальный аватар Михаила Хомича, главного стратега ВЭБ.РФ. Во время форума он отвечал на вопросы участников, рассказывая о деятельности корпорации, ее стратегических приоритетах и поддержке проектов. Общение происходило в реальном времени с точной синхронизацией интонаций и мимики, что создавало эффект живого разговора.

Технология, разработанная командой Digital Workers Центра искусственного интеллекта «Сколтеха», позволила создать такого амбассадора менее чем за две недели.