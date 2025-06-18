Стали известны будущие расходы России на космос

В ближайшие десять лет бюджетные расходы на новый национальный проект «По развитию космической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (нацпроект «Космос»), утвержденный президентом страны Владимиром Путиным, составят 4,39 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на презентацию документа пишет «Коммерсантъ».

В период до 2030 года из бюджета на него направят 1,7 триллиона рублей, еще 490,6 миллиарда предполагается изыскать из внебюджетных источников. До 2036 года на внебюджетные источники придется 686,4 миллиарда рублей финансирования.

Нацпроект разбит на восемь федеральных проектов. Одним из главных его результатов называется рост доли России на рынке пусковых услуг с 6,5 процента в настоящее время до 14 процентов к 2030 году и до 28 процентов — к 2036-му.

Его «Роскосмос» намерен достичь с помощью снижения стоимости выведения на орбиту одного килограмма полезного груза с 500 тысяч рублей в прошлом году до 350 тысяч к 2030 году и до 200 тысяч — к 2036-му. Число пусков за год предполагается увеличить с 46 в 2025-м до 66 к 2030-му и 113 к 2036 году. Для этого госкорпорация хочет создать ракетный комплекс «Амур СПГ» с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе (СПГ) с многоразовой первой ступенью.

Наибольших расходов потребует проект «Спутниковая связь и наблюдение за Землей» — 301,9 миллиарда рублей до 2030 года и 1,031 триллиона до 2036-го. Далее идут «Пилотируемая космонавтика» (584,6 и 998,2 миллиарда), «Суверенный конкурентоспособный доступ в Космос» (280,3 и 810,1 миллиарда) и «Космическая наука» (228,7 и 669,7 миллиарда рублей).

«Росмосос» ожидает роста доли частных инвестиций в космическую отрасль с пяти процентов в 2024 году до 35 процентов к 2036-му. В объеме контрактов и закупок услуг запланирован рост доли частных заказов с нулевого до 20 процентов через десять лет.

Для этого госкорпорация хочет передавать в доверительное управление частным инвесторам доли владения в предприятиях космической отрасли, чтобы те могли осуществлять прямые инвестиции в проекты. Советник гендиректора ГК «Геоскан» Андрей Ионин заметил, что спрос на космические услуги на российском рынке невысок, но ситуацию может изменить развитие Арктики и Дальнего Востока. В роли главных инвесторов он видит цифровые экосистемы и платформы.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила «Роскосмосу» выпускать облигации, в том числе необеспеченные, для увеличения расходов на инвестпроекты в сфере космической деятельности при снижении бюджетных расходов.