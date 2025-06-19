В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple и Google

Исследователи из компании Cybernews обнаружили беспрецедентную утечку данных, в результате которой в открытом доступе оказались почти 16 миллиардов логинов и паролей от аккаунтов в различных популярных сервисах. Некоторыми экспертами данная утечка называется крупнейшей в истории. Предполагается, что база данных собиралась при помощи многочисленных программ-инфостилеров. Об этом сообщает издание Forbes.

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Слитый архив включает в себя авторизационные данные для миллиардов учетных записей от различных онлайн-сервисов, таких как Apple, Google, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ. Отмечается, что большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались.

«Содержащаяся в ней информация открывает дверь практически к любому онлайн-сервису, который только можно себе представить», – пишет Forbes.

В связи с этим инцидентом эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех своих онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию (MFA).