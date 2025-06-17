В России рекордно подешевел iPhone 16e

Стоимость бюджетного и производительного iPhone 16e опустилась в России до 47 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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Летом 2025 года iPhone 16e можно приобрести в России за 47 тыс. руб. По словам экспертов, смартфон остается привлекательным решением для пользователей, ищущих производительный смартфон по разумной цене.

iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и компактным корпусом. Несмотря на наличие устаревшего выреза-«челки», гаджет выглядит современно.

Гаджет может похвастаться наличием 8 ГБ оперативной памяти и процессором Apple A18 — как в iPhone 16, а также поддержкой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. По словам экспертов, это гарантирует стабильную работу приложений в течение ближайших 2–3 лет, а также поддержку обновлениями iOS на протяжении последующих 4–5 лет.

Среди прочих преимуществ бюджетного iPhone называется фирменный модем C1, благодаря чему гаджет поддерживает высокоскоростное соединение, а емкая батарея обеспечивает полный день работы на одной зарядке.