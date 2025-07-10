Сколько золота существует на Земле?

Золото — тяжелый металл и один из редчайших элементов на Земле, появившийся в момент столкновения нейтронных звезд. Но действительно ли оно такое редкое? И сколько его на планете? Портал livescience.com попытался найти ответы на эти вопросы.

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Для того, чтобы примерно прикинуть запасы золота на Земле, нужно понимать, какую его часть люди уже добыли. По прогнозам геологической службы США, за всю историю человечество добыло примерно 206 000 тонн золота из скалистых пород и рек. Большая часть добываемого золота сегодня идет на изготовление ювелирных изделий.

Однако эта цифра значительно меньше, чем та, что называет Всемирный золотой совет — организация утверждает, что мы добыли 238 391 тонн золота. Для контекста, если переплавить его в один большой куб, то получится фигура с длиной сторон 22 метра. 45% ценного металла пошло на ювелирные нужды, 22% хранится в коллекциях в виде монет и слитков, а 17% находятся в центральных банках сударств.

По факту, люди уже изъяли из недр Земли немалую часть золота, которую можно добыть с экономической выгодной, но резервы пока не исчерпаны. По данным геологической службы США, в экономически выгодных депозитах по-прежнему залегают 70 550 тонн золота. В число стран с самыми глубокими неисчерпанными резервами входят Россия, Австралия и Южная Африка, но Китай держит первенство по добыче и продаже золота за 2024 год.

Примечательно, что эксперты проводят четкую границу между резервами и ресурсами. Первые можно добыть экономически, а вторые означают источники, о которых у науки и компании куда меньше информации. По статистике Всемирного совета золота, глобальные резервы золота составляют 60 370 тонн, а ресурс золота — около 145 626 тонн.

Итого получается, что на планете существуют от 277 000 до 299 000 золота в той или иной форме. Однако в этой цифре нельзя быть уверенным на 100%. Большая часть золота на Земле содержится не в концентрированных депозитах или наземных источниках. Мельчайшие частицы и золотые самородки широко распространены в земной коре, морской воде и вулканических породах. Концентрация металла в коре Земли составляет 4 части на миллиард, или 0,004 грамма на метрическую тонну. Таким образом, суммарный вес всех мелких частиц золота составляет примерно 443 млн тонн.

Звучит впечатляюще, но по мнению экспертов это лишь малая часть того, что на самом деле скрывают недра планеты. 99% золота на Земле содержатся в ядре планеты — его хватит, чтобы покрыть весь земной шар полуметровым слоем. Дело в том, что, при формировании Земли, большинство золота провалилось в ядро из-за своей плотности. Та часть, что не провалилась в ядро, залегла на поверхности лишь потому, что у планеты уже появилась твердая кора.