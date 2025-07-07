Протокол Thunderbolt 5 постепенно набирает популярность среди производителей электроники. Новинка Intel, впервые продемонстрированная в 2023-м, обещает значительные улучшения в плане скорости и пропускной способности. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно знать о протоколе и кому он определенно пригодится.

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Что такое Thunderbolt 5

Thunderbolt появился в качестве универсального протокола подключения для ПК, которым нужен надежный, быстрый способ передачи данных и энергии. Именно поэтому его зачастую предпочитают вместо USB. И хотя Thunderbolt 3 и 4 зацементировали протокол как популярный инструмент, Thunderbolt 5 призван вывести его на новый уровень.

Пятая версия протокола значительно расширяет возможности благодаря поддержке 80-гигабитного двунаправленного канала. Помимо этого, Thunderbolt 5 обладает функцией Bandwidth Boost, которая позволяет добиться 120-гигабитной скорости в одном направлении для лучшего качества видео.

Чем Thunderbolt 5 отличается от 4

Хотя и четвертая, и пятая версия используют идентичный USB Type-C коннектор, между ними достаточно много серьезных различий. Так, Thunderbolt 5 гораздо более эффективен при передаче энергии: новая версия протокола поддерживает до 240 Вт по сравнению со 140 Вт на 4. Кроме того, на PCIe Gen 4 пятая версия протокола обеспечивает пропускную способность в 64 Гбит/с для быстрых накопителей и внешних GPU. Для сравнения, Thunderbolt 4 ограничен 32 Гбит/с на PCIe Gen 3.

Thunderbolt 5 также совместим с DisplayPort 2.1 для подключения видео: протокол поддерживает работу одного экрана с частотой обновления до 40 Гц, до трех 4К-мониторов в 144 Гц или два 8К-монитора на 60 Гц.

Еще одно важное различие кроется в технологии, используемой для передачи данных. 4 протокол построен на PAM-2, а 5 перешел на PAM-3 — это обновление сыграло ключевую роль в повышенной пропускной способности, т.н. новая технология позволяет передавать больше информации на той же частоте. Не говоря уже о том, что благодаря этому кабели Thunderbolt 5 смогли сохранить прежнюю максимальную длину в два метра.

Чем полезен Thunderbolt 5