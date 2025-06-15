Названа дата, когда статуя Свободы уйдет под воду

Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году из-за повышения уровня моря, стихийных бедствий и изменения климата. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на некоммерческую организацию Climate Central.

В публикации перечислены несколько городов, которым грозит опасность. Среди них Новый Орлеан, Атлантик-Сити, Чарлстон и другие.

«Новая интерактивная карта рисует мрачный сценарий для прибрежных американских городов, многие из них, как ожидается, окажутся под водой к 2050 году», — пишет издание.

Последние данные показывают, что несколько больших городов в штатах Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк постепенно будут затоплены. Угроза коснется множества людей.

Катастрофа, в частности, грозит национальному парку Эверглейдс во Флориде и острову Либерти в Нью-Йорке, где находится статуя Свободы.

Тайны Статуи Свободы

Сейчас ученые разрабатывают сценарии, учитывающие прогнозы наводнений, изменение климата и повышение уровня моря.

В начале июня в Политехническом университете Вирджинии также предупредили, что 28 городов США (с общим населением 34 млн человек) постепенно уходят под воду.