Павел Дуров объяснил, почему уже год не пользуется смартфоном

Предприниматель уверен, что телефон — враг эффективной работы. Павел Дуров рассказал в новом интервью, что уже год не пользуется смартфоном. У разработчика на это есть несколько причин. Во-первых, устройство сильно подрывает конфиденциальность своего владельца.

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Во-вторых, Павел считает, что смартфон здорово отвлекает от дел и снижает продуктивность. Миллиардер признался, что чаще всего решает различные вопросы с помощью ноутбука или планшета.