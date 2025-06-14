Павел Дуров объяснил, почему уже год не пользуется смартфоном
Предприниматель уверен, что телефон — враг эффективной работы. Павел Дуров рассказал в новом интервью, что уже год не пользуется смартфоном. У разработчика на это есть несколько причин. Во-первых, устройство сильно подрывает конфиденциальность своего владельца.
Во-вторых, Павел считает, что смартфон здорово отвлекает от дел и снижает продуктивность. Миллиардер признался, что чаще всего решает различные вопросы с помощью ноутбука или планшета.
Я не пользуюсь телефоном регулярно. Верно. У меня он есть, но я им не пользуюсь. Не ношу смартфон, потому что он очень отвлекает. Думаю, он вредит приватности, — поделился Дуров.